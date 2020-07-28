Инфекционисты Алматы рассказали, кому нужно носить маски

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Инфекционисты Алматы рассказали, что маски нужно носить и тем, кто переболел коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы заведующий инфекционного стационара Центра фтизиопульмонологии Абзал Малбасканов в очередной раз призвал алматинцев соблюдать масочный режим.

Напомним, на сегодняшний день маска является первоочередным инструментом профилактики заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в частности, коронавирусной инфекции.

В ходе интервью Абзал Малбасканов еще раз подчеркнул, что обязательно следует носить маски не только здоровым, заболевшим, но и переболевшим людям.

Это острейший вопрос социальной ответственности в условиях пандемии, даже если человек считает, что он переболел и больше не заразится. Всегда имеется потенциальный риск, что он может заражать других людей", - сказал Абзал Малбасканов, отметив, что также существует риск заболеть повторно.

Напомним, пока нет научных доказательств отсутствия риска повторного заражения COVID-19.

Также Малбасканов добавил, что ношение маски поможет защитить родных, входящих в группу риска. Большая часть молодых людей переносит заболевание в бессимптомной форме, однако они могут стать источником инфекции для старшего поколения, которое переносит вирус чаще всего в тяжелой и среднетяжелой степени.

Есть пациенты, которые не знают, что болеют коронавирусом. У них это проходит бессимптомно. Эти люди будут заражать других людей, своих же родителей. Они не будут сами болеть, но будут, не замечая, заражать близких", - добавил Абзал Малбасканов.

Также фтизиатр акцентировал внимание на правилах использования и утилизации масок.

Нельзя носить одну и ту же маску несколько дней - только не больше двух часов. Есть тряпичные маски, они долговечнее - их удобно все время дезинфицировать, можно стирать и вновь эксплуатировать", - заключил Абзал Малбасканов, добавив, что маски полностью закрытого типа эффективнее, чем маски с респираторным клапаном. Если человек болен, если человек является носителем вируса, то выдыхаемый им воздух может попасть в атмосферу и вполне может заразить другого человека.

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