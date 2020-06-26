Инфекционные стационары Алматы загружены на 85%

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - Загруженность инфекционных стационаров Алматы составляет порядка 85%, сообщил на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров , передает Kazakhstan Today.

Ежедневно в инфекционные стационары госпитализируются более 100 пациентов. Клиники работают с колоссальной нагрузкой. Загруженность инфекционных стационаров составляет порядка 85%", - сказал он.

Всего для борьбы с коронавирусом в Алматы задействовано 14 медицинских организаций: 10 инфекционных стационаров с общей коечной мощностью 2050 коек (Городская клиническая больница №1, Городская клиническая инфекционная больница, Детская городская клиническая инфекционная больница, Центральная городская клиническая больница, Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК, Модульный госпиталь, ММЦ 1, Центр фтизиопульмонологии, Госпиталь КНБ, Госпиталь министерства обороны и АО "ЖД Больница"); 3 провизорных центра (на базе Городской клинической больницы №1, БСМП и Госпиталя МВД) с общей коечной мощностью 909 коек; две карантинные организации, рассчитанные на 429 мест.

Только с начала июня в инфекционные стационары поступило 2132 пациента, выписано 646 человек, переведено на амбулаторное лечение 494 человек.

Акиматом ведется большая работа по увеличению коечных мест для лечения пациентов с КВИ. Нами проведена инспекция свободных зданий. К сожалению, далеко не все помещения подходят по требования инфекционной безопасности. Мы поставили перед собой задачу как минимум вдвое увеличить коечную мощность инфекционных и провизорных стационаров и довести численность до 4000 коек", - сказал Надыров.

По его словам, изначальное количество инфекционных коек в городе составляло не более 500 в двух стационарах. Уже сейчас эта цифра увеличена в четыре раза и составляет порядка 2000 коек.

Это беспрецедентная работа, которая проведена акиматом города. Увеличение коек будет достигнуто за счет открытия новых стационаров путем перепрофилизации других клиник, а также за счет открытия стационаров на базе спортивных сооружений - "Halyk Arena" и "Almaty Arena". Эти комплексы были выбраны ввиду того, что они максимально подходят по требованиям инфекционной безопасности, в частности там есть секционное деление внутренней территории, что позволяет продумать поточность чистых и грязных зон, есть раздельная приточно-вытяжная система вентиляции, поверхности помещений могут быть обрабатываемы специальными дезинфицирующими растворами. Еще одним важным преимуществом является то, что там одновременно можно разместить до 500 и более пациентов, это очень важно с точки зрения рационального использования кадровых ресурсов, потому что при дефиците кадров, сложно одновременно обеспечивать разные организации медицинским персоналом, особенно когда речь идет о врачах реаниматологах, пульмонологах, терапевтах", - прокомментировал глава управления.

Он отметил, что всего в инфекционных стационарах задействовано 236 врачей, 610 специалистов из числа среднего медицинского персонала, 393 - младшего медицинского персонала.

В провизорных стационарах работают - 86 врачей, 216 человек среднего медицинского персонала, 158 - младшего медицинского персонала. Итого, на непосредственное лечение пациентов с КВИ, только на стационарном уровне в городе Алматы работают порядка 1700 человек. Это настоящие патриоты и герои нашего времени, которые находятся на передовой, работают с колоссальной нагрузкой и месяцами не видят свои семьи. Есть среди них и те, кто уже переболел и снова вернулся в строй", - отметил Надыров.

Он подчеркнул, что созданы все условия для работы и отдыха врачей после смены. Отдельное внимание уделяется вопросам их безопасности.

На сегодня это главный приоритет. Для обеспечения готовности к возможной новой волне заражения нами сформированы дополнительные бригады врачей, среднего и младшего персонала. Проводится работа по вовлечению волонтеров, врачей-резидентов. Благодаря поддержке Минздрава, ведущими специалистами нашей страны регулярно проводятся онлайн курсы повышения квалификации, посвященные вопросам инфекционной безопасности и изучению новых клинических протоколов диагностики, и лечению. Тут важно отметить то, что наши врачи руководствуются самыми актуальными и современными методами лечения КВИ", - сказал Надыров .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства