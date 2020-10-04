Иностранцев без ПЦР-справки на COVID-19 с 6 октября не будут пускать в Казахстан

Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе РК", передает Kazakhstan Today.

Лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, к въезду не допускаются", - говорится в постановлении.

По прибытии иностранцы и граждане РК также проходят термометрию и анкетирование. При повышенной температуре тела, независимо от наличия справки, прибывших изолируют в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. При положительном анализе больного госпитализируют в инфекционный стационар.

При этом главный государственный санитарный врач соответствующей территории, на транспорте вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из-за рубежа, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

В свою очередь, руководителям авиакомпаний предписывается не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК, при отсутствии справки. В самолете должно быть обеспечено соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (не менее 1 метра) и масочного режима при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна. Во время полета в салоне воздушного судна движение пассажиров ограничивается, а также не допускается скопление людей у туалета. Сотрудники авиакомпаний должны носить медицинские маски и перчатки, а также проходить предполетный медицинский осмотр с измерением температуры тела.

Постановление вступает в силу в ноль часов 6 октября 2020 года.

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