Иностранцы смогут получить COVID-сертификат в России, сдав тест на антитела

НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 14 января 2022 года в Казахстане подтверждено 1 036 385 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 381 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 5 788,

в городе Алматы - 1 549,

в городе Шымкенте - 380,

в Акмолинской области -330,

в Актюбинской области - 300,

в Алматинской области - 405,

в Атырауской области - 521,

в ВКО - 105,

в Жамбылской области - 192,

в ЗКО - 246,

в Карагандинской области - 1 521,

в Костанайской области - 104,

в Кызылординской области - 320,

в Мангистауской области - 234,

в Павлодарской области - 223,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 141.

В Казахстане за прошедший день 1 289 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 969 156 человек.

По информации Минздрава РК, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 072 человека, из них 10 - за последние сутки.

За сутки выявлено 42 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), за сутки зафиксировано два летальных случая.

Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 605 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 233 человека.

На 15 января лечение от КВИ продолжают получать 55 837 человек (54 157 КВИ+ и 1 680 КВИ-), из них в стационарах находится 5 516 пациентов; на амбулаторном уровне - 50 321 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 211 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 86 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.

На 14 января 2022 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 053 943 человека, вторым - 8 609 356 человек.

Вакциной Pfizer провакцинировано:

- первым компонентом - 428 222 человека;

- вторым компонентом - 219 103 человека.





Полный курс вакцинации американской вакциной прошли 176 528 подростков, 11 648 беременных, 30 915 кормящих женщин.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 15 января 2022 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области; в "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Восточно-Казахстанская,Туркестанская области. Северо-Казахстанская область - в "зеленой" зоне.



