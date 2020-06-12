Итальянские ученые сообщили, что течение коронавируса слабеет

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Итальянские ученые представили данные исследований, согласно которым течение коронавируса слабеет, передает Kazakhstan Today.

Это дает право надеяться, что серьезной волны пандемии осенью не будет, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Вирусолог и проректор Миланского университета Массимо Клементи сообщил, что мониторинг больных, начатый итальянскими медиками в мае, показывает, что острота болезни пациентов с COVID-19 снижается. Сокращается процент больных, которым требуется интенсивная терапия. На фоне этого растет количество инфицированных, кто может самостоятельно лечиться на домашнем карантине.

Массимо Клементи отметил, что в начальной стадии эпидемии вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции) была в десятки раз выше, чем в конце мая. Это может значить, что вирус "приспосабливается" к человеческому организму и ослабевает. По словам ученого, данные, поступающие из ряда стран, подтверждают эту гипотезу. При таких показателях, второй волны пандемии, которую прогнозируют в ВОЗ осенью, может не произойти.

Напомним, в Казахстане зарегистрировано 13 558 случаев коронавируса, 8400 человек выздоровели, 67 - скончались.

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