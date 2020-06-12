Итальянские ученые сообщили, что течение коронавируса слабеет

Это дает право надеяться, что серьезной волны пандемии осенью не будет, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.
Вирусолог и проректор Миланского университета Массимо Клементи сообщил, что мониторинг больных, начатый итальянскими медиками в мае, показывает, что острота болезни пациентов с COVID-19 снижается. Сокращается процент больных, которым требуется интенсивная терапия. На фоне этого растет количество инфицированных, кто может самостоятельно лечиться на домашнем карантине.
Массимо Клементи отметил, что в начальной стадии эпидемии вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции) была в десятки раз выше, чем в конце мая. Это может значить, что вирус "приспосабливается" к человеческому организму и ослабевает. По словам ученого, данные, поступающие из ряда стран, подтверждают эту гипотезу. При таких показателях, второй волны пандемии, которую прогнозируют в ВОЗ осенью, может не произойти.
Напомним, в Казахстане зарегистрировано 13 558 случаев коронавируса, 8400 человек выздоровели, 67 - скончались.
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