Из 174 новых случаев коронавируса в Алматы 116 - медики

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев прокомментировал вспышку коронавируса в мегаполисе, передает Kazakhstan Today.

Из них шестеро детей, три беременных женщины. Новых случаев 174. Из них 58 близко контактных, 1 сотрудник Детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников Центральной городской клинической больницы, 2 сотрудника службы скорой медицинской помощи, 1 сотрудник городской поликлиники №32, 1 сотрудник городской поликлиники №11, 1 сотрудник Городской клинической больницы №1", - сказал Абильдаев.

Он отметил, что в инфекционных стационарах на лечении от коронавируса находятся 295 пациентов, из них у семерых состояние тяжелое, у 41 - средней степени тяжести (одна из Алматинской области), у 247 -удовлетворительное.

В провизорных центрах находятся 256 человек, из них - 12 детей, на карантинной изоляции 366, на домашнем - 7097 пациентов.

Состояние у двоих медицинских работников тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией, у остальных заболевших удовлетворительное. По всем контактированным лицам проводится работа по их выявлению. Заражение могло произойти от пациентов, так как они продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь. Среди них могли быть пациенты с бессимптомным течением. По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование", - сказал Абильдаев.

Он подчеркнул, что в городе принимаются все меры по обследованию медицинских работников. Кроме того, усилены противоэпидемиологические мероприятия внутри всех городских клиник с обязательным обследованием сотрудников на коронавирус.





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