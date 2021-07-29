Из приложения Ashyq могут исключить "синий" статус

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о планах исключить "синий" статус из приложения Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Полностью исключить "синий" статус - на сегодня преждевременная мера, потому что число вакцинированных одним компонентом 5 миллионов, а значит, остальные 8 миллионов находятся в "синем" статусе, минимальное количество в "красном" и контактные. Поэтому пока сейчас мы об этом не говорим, но с ростом количества вакцинированных, я полагаю, мы будем рассматривать возможность исключения "синего" статуса вообще из системы Ashyq", - рассказала Айжан Есмагамбетова.

Она добавила, что в ближайшее время "зеленый" статус будут присваивать и тем, кто привился только первым компонентом вакцины.

Это, в свою очередь, стимулирует вопросы вакцинации граждан, а также уменьшает количество лиц, которые находятся сегодня в "синем" статусе", - добавила Есмагамбетова.

На сегодняшний день в РК использовано 8,6 миллиона доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек.

По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, в Казахстане по-прежнему отмечается низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с "красным" и "желтым" статусом, перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ.

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