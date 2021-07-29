Система Orphus

Из приложения Ashyq могут исключить "синий" статус

28.07.2021 7966
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала о планах исключить "синий" статус из приложения Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Полностью исключить "синий" статус - на сегодня преждевременная мера, потому что число вакцинированных одним компонентом 5 миллионов, а значит, остальные 8 миллионов находятся в "синем" статусе, минимальное количество в "красном" и контактные. Поэтому пока сейчас мы об этом не говорим, но с ростом количества вакцинированных, я полагаю, мы будем рассматривать возможность исключения "синего" статуса вообще из системы Ashyq", - рассказала Айжан Есмагамбетова.

 
Она добавила, что в ближайшее время "зеленый" статус будут присваивать и тем, кто привился только первым компонентом вакцины. 
 

Это, в свою очередь, стимулирует вопросы вакцинации граждан, а также уменьшает количество лиц, которые находятся сегодня в "синем" статусе", - добавила Есмагамбетова.

 
На сегодняшний день в РК использовано 8,6 миллиона доз вакцины, из них первым компонентом привито 5 230 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 436 617 человек.
 
По словам министра здравоохранения РК Алексея Цоя, в Казахстане по-прежнему отмечается низкая настороженность населения. Граждане продолжают посещать объекты с "красным" и "желтым" статусом, перестали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, которые являются основными мерами профилактики КВИ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая