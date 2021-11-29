Израиль стал первой страной, закрывшей границы из-за Омикрон-штамма

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ИЕРУСАЛИМ. 28 НОЯБРЯ - Власти Израиля с вечера воскресенья, 28 ноября, на две недели запретят въезд иностранцам из-за распространения нового штамма коронавируса, который получил название Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет Times of Israel , мера не коснется тех, кто получит специальное разрешение от правительственной комиссии.

Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за нового штамма.

Власти также ввели более строгие правила по тестированию и самоизоляции для израильтян, прибывающих в страну из-за рубежа. Премьер-министр Нафтали Беннет добавил, что перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать с помощью технологии отслеживания телефонов, чтобы ограничить распространение штамма Омикрон.

В начале ноября Израиль вновь открылся для иностранных туристов, полностью привитых одобренными ВОЗ вакцинами. Планировалось, что с декабря в страну начнут пускать и тех, кто привит препаратом "Спутник V".

Издание Haaretz со ссылкой на Минздрав страны пишет, что в Израиле уже был подтвержден один случай заражения новым штаммом. Речь идет о женщине, которая вернулась в страну из Малави. Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку, из них четверо также вернулись из-за рубежа.

Израиль запретил въезд своим гражданам в 50 стран Африки за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Израильтян по возвращении из этих государств обязали уйти на карантин минимум на неделю. Въезд иностранцев из этих стран в Израиль запрещен.

В израильском "красном" списке стран с наибольшим риском заражения COVID-19 были семь африканских государств: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве, Намибия и Мозамбик.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм, если появится такая необходимость.