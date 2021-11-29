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Израиль стал первой страной, закрывшей границы из-за Омикрон-штамма

28.11.2021, 12:10 105652
Израиль стал первой страной, закрывшей границы из-за Омикрон-штамма
Фото: cottonbro: Pexels
ИЕРУСАЛИМ. 28 НОЯБРЯ - Власти Израиля с вечера воскресенья, 28 ноября, на две недели запретят въезд иностранцам из-за распространения нового штамма коронавируса, который получил название Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет Times of Israel, мера не коснется тех, кто получит специальное разрешение от правительственной комиссии.
 
Израиль стал первой страной, которая закрыла границы для иностранцев из-за нового штамма. 
 
Власти также ввели более строгие правила по тестированию и самоизоляции для израильтян, прибывающих в страну из-за рубежа. Премьер-министр Нафтали Беннет добавил, что перемещение граждан, зараженных новым вариантом вируса, будут контролировать с помощью технологии отслеживания телефонов, чтобы ограничить распространение штамма Омикрон.
 
В начале ноября Израиль вновь открылся для иностранных туристов, полностью привитых одобренными ВОЗ вакцинами. Планировалось, что с декабря в страну начнут пускать и тех, кто привит препаратом "Спутник V".
 
Издание Haaretz со ссылкой на Минздрав страны пишет, что в Израиле уже был подтвержден один случай заражения новым штаммом. Речь идет о женщине, которая вернулась в страну из Малави. Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку, из них четверо также вернулись из-за рубежа.
 
Израиль запретил въезд своим гражданам в 50 стран Африки за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Израильтян по возвращении из этих государств обязали уйти на карантин минимум на неделю. Въезд иностранцев из этих стран в Израиль запрещен.
 
В израильском "красном" списке стран с наибольшим риском заражения COVID-19 были семь африканских государств: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Эсватини (Cвазиленд), Зимбабве, Намибия и Мозамбик.
 
Напомним, Омикрон-штамм выявили на юге Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения признала его угрозой, так как он может передаваться быстрее других штаммов, заражать уже переболевших и ослаблять действие вакцин. Случаи заражения омикрон-штаммом подтверждены в том числе в Бельгии, Великобритании, Гонконге, Германии, Италии и Чехии.
 
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм, если появится такая необходимость.
 

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Япония закрывает въезд иностранцам из-за омикрон-штамма

29.11.2021, 11:04 20548
Япония закрывает въезд иностранцам из-за омикрон-штамма
Фото: profile.ru
ТОКИО. 29 НОЯБРЯ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - сказал Кисида. 

 
Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме, уточняет РИА "Новости".
 
С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть на карантине три дня вместо 10 или 14. Затем разрешалось посещение мест, необходимых для осуществление деятельности, и пользование общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов - для них выдача виз не возобновлялась.
 
С 28 декабря Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма "альфа" коронавируса. Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.


 

Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон" - ВОЗ

29.11.2021, 09:33 31294
Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон" - ВОЗ
Фото: ria.ru
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - ВОЗ предупредила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться омикрон-штаммом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости.
 
В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".
 
В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.
 
Ранее ВОЗ подчеркнула, что "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта "дельта". При этом в ВОЗ напомнили, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.
 
В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную "омикрон", "вызывающей озабоченность". Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.
 
По информации зарубежных СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 795 новых случаев заболевания COVID-19

29.11.2021, 08:26 41149
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 795 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: kyiv.comments.ua
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 28 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 970 887 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 112,
 
в городе Алматы - 65,
 
в городе Шымкенте - 7,
 
в Акмолинской области - 75,
 
в Актюбинской области - 14,
 
в Алматинской области - 34,
 
в Атырауской области - 13,
 
в ВКО - 41,
 
в Жамбылской области - 11,
 
в ЗКО - 11,
 
в Карагандинской области - 106,
 
в Костанайской области - 99,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 92,
 
в СКО - 103,
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 934 813 человек от COVID-19, сообщет МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 991 человек (23 396 КВИ+ и 3 595 КВИ-), из них: в стационарах 5809, на амбулаторном уровне - 21 182 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 396, в состоянии крайней степени тяжести - 119, на аппарате ИВЛ - 75 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 ноября 2021 года зарегистрировано 12 678 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек. 
 
27 ноября 2021 года зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 30 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 540, летальных случаев - 5140, выздоровевших - 73 805.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 29 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 718 613 человек, вторым - 8 058 293 человек.
 

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