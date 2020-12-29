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Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки Pfizer

28.12.2020 12637
Тель-Авив. 28 декабря. Kazakhstan Today - Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, передает Kazakhstan Today.
 

75-летний мужчина с севера страны, страдающий сердечным и онкологическим заболеваниями, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации", - цитирует РИА Новости пресс-службу Минздрава Израиля.

 
Ведомство создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая, которую возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства здравоохранения.
 

Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - отмечается в сообщении Минздрава.

 
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.
 
Сегодня в Минздраве Казахстана также заявили о готовности поставлять вакцину Pfizer в страну.
 

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