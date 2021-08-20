К концу августа в Казахстан привезут 106 тысяч флаконов ремдесивира

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - До 31 августа в Казахстан поставят 106 тысяч флаконов ремдесивира, необходимого для лечения больных с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба ТОО "СК-Фармация", препарат ремдесивир не входит в список Единого дистрибьютора на 2021 год, утвержденный приказом Министерства здравоохранения.

На основании поручения Минздрава 30 июля единый дистрибьютор закупил 124 707 флаконов препарата ремдесивир", - рассказали в пресс-службе.

18,5 тысячи флаконов препарата поступили в Казахстан, прошли процедуру таможенной очистки, оценки безопасности. 14 августа началась отгрузка на склады "СК-Фармация", с 16 августа препарат начали поставлять в медицинские организации регионов.

К 20 августа ожидают еще 21 тысячу флаконов, а до 31 августа в Казахстан должны поступить 85 тысяч флаконов. После препарат в оперативном порядке отгрузят во все регионы.

В Клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции ремдесивир включили 1 апреля. Его назначают для лечения в стационаре по рекомендации консилиума, когда потенциальная польза превышает потенциальный риск. При этом пациенты должны подписать информированное согласие.

Также для обеспечения дополнительной потребности медицинских организаций "СК-Фармация" дополнительно поставит препарат тоцилизумаб под торговым наименованием "Актемра". 1277 флаконов в двух дозировках поступят на склады дистрибьютора до 15 сентября.

СК-Фармация на 2021 год с учетом дополнительного объема, заявленного медицинскими организациями, закупила тоцилизумаб ("Актемра") в количестве 7043 флакона (с учетом дополнительного объема - рост в два раза по сравнению с заявкой на начало года). 2 августа поставщик досрочно доставил на склады единого дистрибьютора препарат в количестве 1113 флаконов", - отмечается в сообщении.

Всего к 19 августа в медицинские организации поставили 5533 флакона "Актемры".

В "СК-Фармации" отметили, что родственники пациентов оказывают давление на врачей, требуя применение препарата без назначения консилиума.

Родственники самостоятельно закупают препарат и передают в медорганизацию. Неоднократно врачи стационаров высказывали возмущения по вмешательству населения в ход лечения. Население необоснованно в социальных сетях размещает жалобы на отсутствие препарата либо отказ от его назначения со стороны врачей", - сообщили в "СК-Фармации".

Дистрибьютор, опираясь на данные Национального института здоровья США, Совершенствования медицинской помощи Великобритании, объяснил, что преимущество тоцилизумаба может наблюдаться только у пациентов с наиболее тяжелым течением коронавируса. При этом его следует назначить в так называемое терапевтическое окно, когда любая развивающаяся дисфункция органа может быть более обратимой.

Актемра" входит в Клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции у взрослых в двух дозировках 80 и 200 миллиграммов. Препарат назначают пациенту только при подписании информированного согласия после врачебного консилиума. Препарат получают только тяжелобольные пациенты, когда при дыхательной недостаточности запускается каскад воспалительных реакций.

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