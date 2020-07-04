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К пациентам с COVID-19 будут приезжать платные медбригады

03.07.2020, 18:44 8371
К пациентам с COVID-19 будут приезжать платные медбригады
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - К пациентам с COVID-19 будут приезжать платные бригады скорой помощи. Об этом рассказала вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает Kazakhstan Today.
 

В больницах и в службе скорой помощи будут сформированы мобильные бригады. Они на сегодня уже начали работу. Подготовлен тариф. Цена - 5400 тенге", - сказала Ажар Гиният. 

 
Она пояснила, что бригады будут осуществлять забор тестов, когда их будут вызывать больные КВИ и ОРВИ. 
 

Вызовы будут платными, эти скорые не будут приезжать по два раза на один вызов. Тест будет браться один раз и результаты будут сообщаться участковому врачу", - уточнила вице-министр. 

 

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