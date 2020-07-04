К пациентам с COVID-19 будут приезжать платные медбригады

В больницах и в службе скорой помощи будут сформированы мобильные бригады. Они на сегодня уже начали работу. Подготовлен тариф. Цена - 5400 тенге", - сказала Ажар Гиният.
Она пояснила, что бригады будут осуществлять забор тестов, когда их будут вызывать больные КВИ и ОРВИ.
Вызовы будут платными, эти скорые не будут приезжать по два раза на один вызов. Тест будет браться один раз и результаты будут сообщаться участковому врачу", - уточнила вице-министр.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства