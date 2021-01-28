К сожалению, у части граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть - санврач Алматы

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы в ходе онлайн-брифинга рассказал, что некоторые из прилетевших после отдыха пытаются сэкономить и возвращаются без ПЦР-тестов, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть. Возвращаясь, практически 90% заблаговременно проходят тестирование, по приезде проходят по зеленому коридору и идут домой. Определенная часть старается сэкономить. Государство их бесплатно забирает, предоставляет транспорт, гостиницу, проводит бесплатно тестирование, кормит. Мы не можем предоставлять пятизвездочные гостиницы. Они должны понимать, что, не проверившись, они подвергли опасности пассажиров, жителей нашего города", - заявил Жандарбек Бекшин.

По информации санврача, с начала пандемии более 13 тысяч горожан приехали в Алматы без справок.

При этом выявились среди них с положительными тестами 85 граждан, больше всего из Турции - 30 человек, из Египта и ОАЭ - по 23 человека. Все они были госпитализированы. Государством все делается, чтобы создать условия. Понимаете, один ПЦР-тест сейчас стоит 8025 тенге, и помножьте. 6000 стоит гостиница, питание медобслуживание, проезд - еще 4500 тенге. Наверное, не каждая страна может позволить себе такие льготы, заботу о гражданах", - сказал Бекшин.

По состоянию на 23.59 26 января зарегистрировано 181 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 1397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 181 117 случаев.

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