АЛМАТЫ. 21 ОКТЯБРЯ - В ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев рассказал, как будет проходить вакцинация препаратом Pfizer в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Табынбаев сообщил, что в Алматы развернуто 137 прививочных пунктов, во всех из них будет проводиться вакцинация.
По предварительным данным, в Казахстан поступит до 4 миллионов доз вакцины Pfizer. Распределение в Алматы будет соответствовать предварительному списку, в который входит 174 тысячи детей от 12 до 18 лет, более 20 500 беременных и 67 тысяч кормящих женщин. На данный момент из этого расчета будет выделяться количество доз, а дальше Министерством здравоохранения будут издавать дополнительные распоряжения. Вакцина будет предназначена только для трех вышеупомянутых контингентов", - сказал глава УОЗ.
Он отметил, что дети будут получать вакцину только с согласия родителей.
Табынбаев отметил, что для хранения вакцины необходимы специальные условия. Для этого закупаются морозильники, которые должны иметь температурные условия -70-90 градусов.
Мы ждем поступление морозильников через две недели. В Алматы поступит два морозильника, специализированных именно для хранения вакцины Pfizer", - уточнил он.
Ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов. Препарат можно использовать в общей сложности до 30 дней при сохранении холодовой цепи, в течение этого времени он сохраняет свои свойства", - добавил Н. Табынбаев.
Саму вакцину Pfizer в Казахстан по предположительным датам завезут в первой декаде ноября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утверждены методические рекомендации по вакцинации вакциной Pfizer.