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Как будут голосовать на выборах алматинцы с симптомами КВИ и ОРВИ

08.01.2021 12961
Алматы. 8 января. Kazakhstan Today -10 января состоятся выборы депутатов в мажилис и маслихаты городов. В связи с пандемией коронавируса, а также учитывая, что Алматы продолжает находиться в "желтой" зоне, в мегаполисе приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья жителей и гостей города, а также для недопущения заражения, передает Kazakhstan Today. 
 
На 507 участках для голосования в общей сложности будут задействованы 2535 медработников: 1014 врачей, 1521 медсестра. Кроме того, рядом с определенными избирательными участками будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Также дополнительные экипажи в случае необходимости будут приезжать по поступившим вызовам.
 
В день голосования на каждом избирательном участке будут дежурить медицинские работники, в частности:
 
- на входе будут стоять медицинские сестры с тепловизорами для определения температуры тела избирателей;
 
- на каждом избирательном участке будут находиться медицинские работники для оказания медицинской помощи в случае необходимости;
 
- все медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
 
В случае если у избирателя определяется повышенная температура тела, он может проголосовать в отдельном закрытом помещении, предусмотренном для подобных случаев на избирательном участке в порядке, установленном пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".
 

Избиратели, у которых могут быть диагностированы симптомы ОРВИ или коронавирусной инфекции, на машине скорой помощи будут доставлены в изоляторы стационаров для дальнейшей диагностики", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Жанар Мадеева. 

 
При этом они смогут реализовать свое избирательное право в медицинских учреждениях на специально оборудованных, закрытых участках. Там же смогут проголосовать сотрудники и пациенты стационарных медицинских организаций, в том числе COVID-направленности.
 
Граждане с положительным результатом лабораторного обследования и не имеющие ПЦР-исследования на руках, на избирательный участок не допускаются. По закону если избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, не могут прибыть для голосования, они должны обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию не позднее 12 часов в день голосования. В городе Алматы 581 избирательный участок, в том числе 74 - в местах временного пребывания граждан. Помещения для голосования всех избирательных участков соответствуют требованиям Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" и Инструкции Центризбиркома по оснащению.
 
Напомним, из-за пандемии на избирательных участках будут использованы кабины для тайного голосования без передней шторки.
 

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