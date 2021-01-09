Как будут голосовать на выборах алматинцы с симптомами КВИ и ОРВИ

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today -10 января состоятся выборы депутатов в мажилис и маслихаты городов. В связи с пандемией коронавируса, а также учитывая, что Алматы продолжает находиться в "желтой" зоне, в мегаполисе приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья жителей и гостей города, а также для недопущения заражения, передает Kazakhstan Today.

На 507 участках для голосования в общей сложности будут задействованы 2535 медработников: 1014 врачей, 1521 медсестра. Кроме того, рядом с определенными избирательными участками будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Также дополнительные экипажи в случае необходимости будут приезжать по поступившим вызовам.

В день голосования на каждом избирательном участке будут дежурить медицинские работники, в частности:

- на входе будут стоять медицинские сестры с тепловизорами для определения температуры тела избирателей;

- на каждом избирательном участке будут находиться медицинские работники для оказания медицинской помощи в случае необходимости;

- все медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В случае если у избирателя определяется повышенная температура тела, он может проголосовать в отдельном закрытом помещении, предусмотренном для подобных случаев на избирательном участке в порядке, установленном пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".

Избиратели, у которых могут быть диагностированы симптомы ОРВИ или коронавирусной инфекции, на машине скорой помощи будут доставлены в изоляторы стационаров для дальнейшей диагностики", - сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Жанар Мадеева.

При этом они смогут реализовать свое избирательное право в медицинских учреждениях на специально оборудованных, закрытых участках. Там же смогут проголосовать сотрудники и пациенты стационарных медицинских организаций, в том числе COVID-направленности.

Граждане с положительным результатом лабораторного обследования и не имеющие ПЦР-исследования на руках, на избирательный участок не допускаются. По закону если избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, не могут прибыть для голосования, они должны обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию не позднее 12 часов в день голосования. В городе Алматы 581 избирательный участок, в том числе 74 - в местах временного пребывания граждан. Помещения для голосования всех избирательных участков соответствуют требованиям Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" и Инструкции Центризбиркома по оснащению.

Напомним , из-за пандемии на избирательных участках будут использованы кабины для тайного голосования без передней шторки.

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