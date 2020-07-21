Как будут хоронить умерших от коронавируса и пневмонии в Алматы

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Алматы "О порядке снятия ограничений при захоронении трупов на территории Алматы", передает Kazakhstan Today.
Согласно документу, скончавшихся от неустановленной пневмонии будут хоронить как скончавшихся от коронавируса.
Согласно алгоритму, захоронения лиц, умерших от коронавирусной инфекции, с подозрением на КВИ и пневмонии неустановленной этиологии на дому или в медицинских организациях, тела лиц не подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР при подозрении на коронавирусную инфекцию.
При установлении факта смерти в медорганизациях от коронавирусной инфекции, с подозрением на COVID-19 или от пневмонии неустановленной этиологии, тела умерших доставляются в обязательном порядке в патологоанатомическое бюро УОЗ Алматы для проведения необходимых мероприятий.
При нахождении тела на дому до захоронения, оно должно быть изолировано в отдельной комнате от окружающих. Прощание родственников с умершим проводится в специально отведенном месте. К телу умершего доступ родственникам не разрешается.
Отмечается, что участвовавшим в прощании родственникам, необходимо тщательно соблюдать личную гигиену и другие меры биологической безопасности.
Тело умершего к месту погребения перевозится в металлическом или плотно закрытом деревянной гробу, обитом внутри клеенкой. Во избежание вытекания из тела биологической жидкости, швы в клеенке лежат сверху вниз и располагается на боковых сторонах гроба, гроб имеет крышку и прочные ручки для удобства транспортировки тела до места захоронения.
Тело заворачивается в водонепроницаемый мешок, изнутри пропитанный вирулицидным, спороцидным дезинфицирующим раствором.
Захоронение осуществляют определенные родственники/законные представители с сотрудниками ритуальных организаций, одетые в специальные защитные костюмы.
При захоронении на дно могилы длиной 2 метра, шириной 1 метр и глубиной 2 метра насыпают слой дезинфицирующих средств толщиной 10 сантиметров. Гроб, опущенный в могилу, также засыпают слоем дезинфицирующих средств в 10-15 сантиметров. После этого могилу закапывают", - говорится в документе.
Кроме того, запрещается эксгумация и перезахоронение останков умерших, за исключением случаев необходимых судебно-следственным органом.
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