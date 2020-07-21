Как будут хоронить умерших от коронавируса и пневмонии в Алматы

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Алматы "О порядке снятия ограничений при захоронении трупов на территории Алматы", передает Kazakhstan Today.

Согласно алгоритму, захоронения лиц, умерших от коронавирусной инфекции, с подозрением на КВИ и пневмонии неустановленной этиологии на дому или в медицинских организациях, тела лиц не подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР при подозрении на коронавирусную инфекцию.

При установлении факта смерти в медорганизациях от коронавирусной инфекции, с подозрением на COVID-19 или от пневмонии неустановленной этиологии, тела умерших доставляются в обязательном порядке в патологоанатомическое бюро УОЗ Алматы для проведения необходимых мероприятий.

При нахождении тела на дому до захоронения, оно должно быть изолировано в отдельной комнате от окружающих. Прощание родственников с умершим проводится в специально отведенном месте. К телу умершего доступ родственникам не разрешается.

Отмечается, что участвовавшим в прощании родственникам, необходимо тщательно соблюдать личную гигиену и другие меры биологической безопасности.

Тело умершего к месту погребения перевозится в металлическом или плотно закрытом деревянной гробу, обитом внутри клеенкой. Во избежание вытекания из тела биологической жидкости, швы в клеенке лежат сверху вниз и располагается на боковых сторонах гроба, гроб имеет крышку и прочные ручки для удобства транспортировки тела до места захоронения.

Тело заворачивается в водонепроницаемый мешок, изнутри пропитанный вирулицидным, спороцидным дезинфицирующим раствором.

Захоронение осуществляют определенные родственники/законные представители с сотрудниками ритуальных организаций, одетые в специальные защитные костюмы.

При захоронении на дно могилы длиной 2 метра, шириной 1 метр и глубиной 2 метра насыпают слой дезинфицирующих средств толщиной 10 сантиметров. Гроб, опущенный в могилу, также засыпают слоем дезинфицирующих средств в 10-15 сантиметров. После этого могилу закапывают", - говорится в документе.

Кроме того, запрещается эксгумация и перезахоронение останков умерших, за исключением случаев необходимых судебно-следственным органом.

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