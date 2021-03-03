Как будут учиться алматинские студенты и школьники

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает Kazakhstan Today.

В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено:

- обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек;

- комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно с численностью детей в классах до 25 человек по заявлениям родителей, в международных школах с 1 по 7 классы включительно;

- комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции);

- индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- разрешено со второго семестра 2020-2021 учебного года проживание в общежитиях студентов первых курсов колледжей и вузов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между проживающими и заполнением комнат в общежитиях колледжей до 30%, в общежитиях вузов до 50%;

- организацию питания учащихся с 1 по 5 (в международных школах - по 7), 9, 11 (12) классы общеобразовательных школ, студентов первых курсов колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.

Кроме того, разрешается со второго семестра 2021 года штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее в МОН разъяснили формат комбинированного обучения в 1-5 классах.

По состоянию на 23.59 1 марта в Казахстане зарегистрировано 214 089 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 214 089 случаев, из них: в Алматы - 25 175 (+102).

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