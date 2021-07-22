Как казахстанцы относятся к вакцинации от COVID-19 - опрос

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АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Агентство Kazakhstan Today провело среди читателей опрос о том, как они относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции.

На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Как вы относитесь к возможности вакцинации от COVID-19?".

55% респондентов ответили, что пойдут на вакцинацию. 31% выбрали ответ "Нет, я не доверяю".

11% считают, что нет необходимости в вакцинации в связи с тем, что уже перенесли заболевание COVID-19.

Ответ "Мне все равно" выбрали 3% опрошенных.

Напомним, в Казахстане с 1 февраля проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. По информации Минздрава, на сегодняшний день каждый четвертый казахстанец получил первый компонент вакцины. Всего первым компонентом привито 4,9 млн человек , вторым компонентом привито около 2,9 млн человек. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области.





На 21 июля в РК зарегистрировано 504 290 больных с положительным результатом COVID-19 и 58 883 случаев с КВИ-.

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