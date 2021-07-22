Как казахстанцы относятся к вакцинации от COVID-19 - опрос

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АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Агентство Kazakhstan Today провело среди читателей опрос о том, как они относятся к вакцинации от коронавирусной инфекции.
На сайте агентства читателям было предложено ответить на вопрос: "Как вы относитесь к возможности вакцинации от COVID-19?".
55% респондентов ответили, что пойдут на вакцинацию. 31% выбрали ответ "Нет, я не доверяю".
11% считают, что нет необходимости в вакцинации в связи с тем, что уже перенесли заболевание COVID-19.
Ответ "Мне все равно" выбрали 3% опрошенных.
Напомним, в Казахстане с 1 февраля проводится вакцинация от коронавирусной инфекции. По информации Минздрава, на сегодняшний день каждый четвертый казахстанец получил первый компонент вакцины. Всего первым компонентом привито 4,9 млн человек, вторым компонентом привито около 2,9 млн человек. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области.
Вакцинация проводится препаратами "Спутник V", "QAZVAC", "Hayat-Vax", "Sinopharm". С компанией Pfizer достигнута предварительная договоренность на поставку вакцины в Казахстан. Минздрав РК рассматривает возможность вакцинации детей старше 12 лет препаратом Pfizer.
В Казахстане возбуждено 65 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации и ПЦР-тестов. В ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за подделку паспортов вакцинации.
На 21 июля в РК зарегистрировано 504 290 больных с положительным результатом COVID-19 и 58 883 случаев с КВИ-.
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