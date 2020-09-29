Как поликлиники Алматы готовятся ко второй возможной волне COVID-19

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-интервью на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы главный врач Городской поликлиники №18 Майя Большанова рассказала о готовности медучреждения к возможной новой волне коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Основной задачей в период пандемии является обеспечение доступности и качества медицинской помощи и безопасность сотрудников первичной медико-санитарной помощи", - рассказала Большанова.

В организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) сформированы "чистые" и "инфицированные" ("грязные") зоны:

- разделены потоки;

- усилен контроль по соблюдению противоэпидемического режима, соблюдению зонирования;

- на входах выставлены санитарные посты с проведением ежедневного инфекционного контроля;

- обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты в соответствии со степенью риска заражения;

- осуществляется непрерывное обучение персонала по противоэпидемическим мероприятиям, принципам правильного использования СИЗ, контроль за правильным использованием СИЗ;

- оказание медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе с подозрением на COVID-19, осуществляется только в фильтрационной зоне и на дому мобильными бригадами;

- организация дистанционного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

В фильтрационных зонах при приеме пациентов с инфекционными заболеваниями и подозрением на COVID-19 определяют степень заболевания, берут мазок на ПЦР, при легком течении назначается лечение, и пациент ведется амбулаторно, передается мобильной бригаде и участковому врачу, при среднетяжелом течении пациент помещается в изолятор и бригадой скорой медицинской помощи доставляется в профильный стационар", - отметила главврач.

При поликлинике созданы 6 мобильных бригад, в составе которых врач, медицинская сестра, психолог или социальный работник. Также подготовлен запас препаратов, необходимых в период пандемии.

Вместе с тем разработаны памятки со стандартными вопросами по симптомам заболевания. Среди населения проводится информационно-разъяснительная работа посредством социальных сетей, СМИ, видеороликов на сайте медицинской организации.

Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой попросить соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, меры профилактики, вакцинопрофилактику. Сейчас в поликлиниках проводится бесплатная вакцинация против гриппа. Это одна из мер уберечься от вируса гриппа для пациентов пожилого возраста, детей, беременных", - отметила Большанова, добавив, что при выявлении симптомов заболевания необходимо обращаться в медучреждения.

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