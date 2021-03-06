Какие организации Алматы используют приложение Ashyq

По словам главного санврача Алматы, в настоящее время мобильного приложения "Ashyq" апробируют 27 алматинских предпринимателя. Среди них 10 владельцев кафе и ресторанов, 15 представителей фитнес-центров, СПА и бассейнов. На очереди руководители четырех боулинг-центров, которые пожелали присоединиться к ноу-хау.
Ранее сообщалось, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения города Алматы, вышло постановление "О реализации пилота по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства в городе Алматы. В связи с этим поручена реализация пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг клубы.
Субъектам предпринимательства, участвующим в пилоте по внедрению "Ashyq", согласно документу, необходимо обеспечить ряд требований.
Так, в компьютерные клубы (допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше), режим их работы при нахождении в "желтой" зоне и наполняемости не более 50% должен ограничиваться в период с 12.00 до 24.00; при нахождении в "зеленой" зоне наполняемость должна не превышать 75%, режимом работы, как и при "желтой" зоне.
Бекшин отметил, что использование приложения "Ashyq" предлагает ряд значимых преимуществ для представителей бизнес сообщества.
К примеру, в случае нахождения города Алматы в "красной" зоне объекты, использующие это мобильное приложение, будут работать согласно режиму работы "желтой" зоны". Если же город перейдет в "желтую зону", то объекты предпринимательства будут работать по графику "зеленной" зоны", - разъяснил санврач.
Касаемо работы боулингов, то при нахождении в "желтой" зоне наполняемости не должна превышать 50%, с режимом работы с 12.00 до 24.00; в "зеленой" зоне посетителей боулингов не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00. При этом допуск посетителей на объекты предпринимательства, участвующих в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя.
Мобильное приложение "Ashyq", по словам Бекшина, позволяет за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя. Таким образом, субъектом бизнеса -участником проекта - обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам.
QR-код присваивается субъекту бизнеса. А предприниматели для участия в пилоте могут получить свой QR-код через платформу InfoKazakhstan.kz", - отметил он.
Спикер разъяснил, что QR код представляет собой электронный идентификатор субъекта бизнеса с указанием наименования субъекта, его расположение и идентификационные данные. На 1 объект выдается минимум 2 QR кода для входа и выхода. Если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный QR
На одном из крупных объектов - спортивном комплексе, где клиентская база составляет 5 тысяч человек, мне сообщили, что только два посетителя восприняли негативно это нововведение. Большинство восприняли такую пропускную систему с пониманием, даже те, у кого отсутствуют смартфоны. Для таких граждан есть возможность входа с помощью администратора заведения, которому необходимо предъявить ИИН", - сказал Бекшин.
Санврач разъяснил механизм работы мобильного приложения:
1. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение "Ashyq" на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Также при выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.
2. В случае, отсутствия смартфона у посетителя, либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственному лицу-сотруднику заведения будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН (с его согласия).
После сканирования QR-кода в мобильном приложении загорается статус посетителя в цветовом формате, по которому определяется, является ли лицо контактным или инфицированным:
- зеленый статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19;
- синий статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;
- желтый статус – обозначен в базе данных как контактный;
- красный статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на Covid-19.
При этом санврач подчеркнул, что ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке.
Бекшин также подробно остановился на разъяснении перехода алматинских учащихся на комбинированный формат обучения. С марта разрешено перейти на комбинированное обучение первокурсникам вузов и колледжей.
С 3-й четверти учебного года учащиеся выпускных 9-х и 11-х классов перешли на комбинированное обучение. 70% предметов ведутся в режиме оффлайн и 30% предметов в режиме онлайн. Вести комбинированное обучение было необходимо в связи с предстоящей подготовкой к выпускным экзаменам и сдаче единого национального тестирования", - отметил Жандарбек Бекшин.
В завершении брифинга главный санитарный врач Алматы добавил, что мегаполис вошел в "желтую" зону, а это значит, что соблюдение карантинных мер никто не отменял, напротив меры усилены.
Скоро исполнится год, как мы живем в режиме карантина, во многом потому что заболевшие и контактные лица посещают общественные места, таким образом, создавая угрозу распространения вируса. Санврачи из всех сил стараются предотвратить распространение вируса, однако только за неделю в Алматы выявлено 32 зараженных, которые не проживали по указанным адресам. Еще 70 человек отсутствовали по месту жительства, нарушая режим домашней изоляции", - заключил Бекшин.
Напомним, постановлением № 7 от 2 марта 2021 года главный санврач Алматы поручил реализовать пилот по внедрению мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства.
Ранее, 26 февраля вышло постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова, в котором было поручено внедрить данное приложение в городах Нур-Султане, Алматы и Караганде.
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