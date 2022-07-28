Какие вакцины доступны для вакцинации в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, какие вакцины от коронавирусной инфекции доступны для вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня около 1,5 млн доз вакцин есть. Это: 180 тысяч - QazVac, чуть больше 1 млн 200 тысяч - Sinopharm, около 55 тысяч - Pfizer. На сегодня для вакцинации и ревакцинация взрослого населения используются QazVac и Sinopharm. Остатки Pfizer используются для подростков до 18 лет, беременных и кормящих женщин", - сообщила Айжан Есмагамбетова.
Она пояснила, что в настоящее время вакцина Pfizer используются только для вакцинации тех групп, для которых она изначально закупалась. Это дети до 18 лет, кормящие и беременные, а также для тех, кто получил первую дозу этой вакцины и должен получить вторую. Для другой категории Pfizer уже не используется.
По ее словам, ведутся переговоры о поставке дополнительной партии вакцины Pfizer.
Что касается дополнительного закупа вакцины, то сегодня мы сделали заявку на закуп 300 тысяч доз вакцины Pfizer. Переговоры с компанией Pfizer ведутся. И этот объем вакцины будет предназначен для категории 12-18 лет, беременные и кормящие", - сказала вице-министр.
Главный санитарный врач отметила, что на сегодня мощность завода позволяет ежемесячно производить до 500 тысяч доз вакцины QazVac. Этого объема вполне достаточно, чтобы закрыть потребность страны.
Дополнительно 500 тысяч доз QazVac мы также заявили потребность. У нас есть 1,5 млн доз вакцин, если считать среднее месячное потребление, то в среднем используется до 400 тысяч доз. На август и сентябрь у нас вакцины достаточно. Поэтому сейчас мы заранее начали работу по выделению средств из резерва правительства на закуп вакцин Pfizer и QazVac", - уточнила Айжан Есмагамбетова.
Она добавила, что партию вакцины QazVac ожидают получить к сентябрю.