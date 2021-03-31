Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca

ОТТАВА. 30 МАРТА - Канада приостановила использование вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов, сообщило AP, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее ученые из Германии и Норвегии обнаружили, что препарат в редких случаях может приводить к тромбоэмболии сосудов головного мозга, сообщает РБК

С учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет", - заявила заместитель председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

По словам доктора Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитобе, вероятность тромбоза у привившихся препаратом AstraZeneca составляет 1 к 100 тыс. Ранее предполагалось, что этот побочный эффект наблюдается в одном из миллиона случаев, отметила она.

На прошлой неделе Минздрав Канады разместил на этикетке к вакцине против коронавируса AstraZeneca предупреждение о риске возникновения тромбов после прививки. Помимо этого, в стране выпустили руководство для медиков и вакцинированных, по которым они должны наблюдать за потенциально возможными побочными эффектами после укола.

В марте страны начали массово отказываться от использования вакцины AstraZeneca . Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. В частности, временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия. Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран, напротив, после этого заявления возобновили вакцинацию этим препаратом.

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