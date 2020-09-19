Карагандинская область готовится к возможной второй волне COVID-19

Караганда. 18 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области формируют стабилизационный фонд лекарств, строят новый инфекционный госпиталь и закупают аппараты ИВЛ, передает Kazakhstan Today.

План подготовки к возможной второй волне COVID-19 в Карагандинской области утвердили ещё в июле этого года. Он включает в себя пять направлений. Одно из них - развитие медицинской инфраструктуры.

В области 44 инфекционных госпиталя. Из них 36 сейчас законсервированы и находятся в режиме ожидания. Они будут готовы принимать пациентов сразу же, как это станет необходимо. Также мы проводим ремонт в пяти медицинских организациях, которые могут работать как госпитали. В Жезказгане сейчас строится модульный госпиталь. Его должны открыть до 21 октября", - рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Гамаль Токсамбаев.

Второе направление плана - кадровое обеспечение. В случае повторной вспышки заболевания в регионе планируют развернуть 5 217 инфекционных коек.

Для того чтобы уделить внимание всем потенциальным больным, потребуется целая армия врачей и медсестёр. Их будут набирать из числа резидентов второго и третьего годов обучения. Все они уже имеют дипломы, а сейчас учатся, для того чтобы получить более узкие специализации: реаниматологов, пульмонологов и других. Специалистов из областного центра также будут направлять вахтами в отдалённые районы области. На местах всем предоставят временное жильё.

Сейчас врачи и медсёстры проходят интенсивное обучение, основываясь на опыте коллег, уже столкнувшихся с лечением коронавирусной инфекции.

Отдельное направление в подготовке - материально-техническое оснащение наших медучреждений. За счёт республиканского бюджета мы закупили 151 аппарат ИВЛ в дополнение к 192 уже имеющимся. Кроме того, оснащаем госпитали пульсоксиметрами, концентраторами кислорода, цифровыми рентген-аппаратами. Также ожидается поставка 60 реанимобилей и трёх передвижных медицинских комплексов на базе автобусов. Они оснащены рентген-аппаратом, УЗИ и другим оборудованием. Такие комплексы нужны для выездов в отдалённые районы и оказания там консультативной помощи", - рассказывает заместитель руководителя управления.

Для того чтобы не допустить дефицита лекарств в аптеках и стационарах, сейчас в регионе формируют стабилизационный фонд. На сегодняшний день в нём уже имеется запас лекарств на ближайшие полтора месяца. Заключены договоры на дополнительные поставки медикаментов с СК "Фармация". По словам Гамаля Токсамбаева, планируется сформировать запас лекарств, которого хватит до марта 2021 года.

В больницы и на склады области также бесперебойно поступают средства индивидуальной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и костюмы ПЧК.

Сейчас в регионе ежедневно выявляют не более 10 больных КВИ. Все они бессимптомные носители вируса", - рассказали в областном акимате.

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