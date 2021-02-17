Карагандинский фармкомплекс получил регистрационное удостоверение на вакцину Спутник V

Караганда. 16 февраля. Kazakhstan Today - 15 февраля 2021 года на основании заключения НЦЭЛС от 13 февраля 2021 года, Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения выдано регистрационное удостоверение вакцине Гам-КОВИД-Вак, передает Kazakhstan Today.

Ранее сообщалось, что 13 февраля текущего года препарат получил заключение Экспертной комиссии Министерства здравоохранения Республики Казахстан о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения РК, 15 февраля было выдано регистрационное удостоверение

По предварительным расчетам, уже в конце февраля текущего года планируется поставка около 90 тысяч доз вакцины "Спутник V" производства КФК во все регионы страны.

Кроме того, с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения "польза–риск" при применении вакцины, важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях через национальную систему РК РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (http://www.ndda.kz), а также в ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс": Республика Казахстан, 100009, город Караганда, улица Газалиева, строение 16. Телефон: (7212) 90-80-43, e-mail: [email protected] , сайт: www.kphk.kz.

Экспертной комиссией Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения РК принято решение о выдаче положительного заключения о безопасности, качестве и эффективности вакцины Гам-КОВИД-Вак. Казахстан стал 27 страной, которая зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", - сообщили в Минздраве.

В соответствии с утвержденными правилами временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19, произведенных в Республике Казахстан, экспертная комиссия была сформирована из специалистов и экспертов Национального центра экспертизы лекарственных средств, медицинских и профильных организаций в области медицины, биологии, микробиологии, иммунологии и эпидемиологии, а также представителей центральной комиссии по биоэтике.

Регистрация вакцины позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции и ускорить процесс выработки коллективного иммунитета", - сказал министр здравоохранения Алексей Цой.

Разработанная ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи" МЗ РФ вакцина для профилактики коронавирусной инфекции Спутник V зарегистрирована в России в августе 2020 года. В результате правительственных переговоров между Россией и Казахстаном достигнуты договоренности о локализации производства вакцины "Спутник V" в Казахстане. Путем частичного переноса производственных и технологических процессов на базе ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", РК разработан выпуск вакцины совместного производства. Отметим, что Карагандинскому фармацевтическому комплексу выдан сертификат GMP (надлежащая производственная практика).

Гам-КОВИД-Вак - это комбинированная векторная вакцина, полученная биотехнологическим путём, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов, в состав каждого из которых входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека. Согласно данным разработчиков, опубликованных в журнале "The Lancet", эпидемиологическая эффективность вакцины составила 91,6 %.

На первом этапе вакцинации подлежат медицинские работники инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, а также других профилей, которые подвержены высокому риску заболевания КВИ. Далее, с марта месяца, к группе подлежащих вакцинации будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента вакцинируемых по мере увеличения объемов вакцины. Вакцина рекомендована для профилактики коронавирусной инфекции у лиц от 18 лет и старше.

Защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12-14 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, которые рекомендуется вводить с интервалом 21 день. Вакцина вызывает иммунный ответ организма, в течении 1,5 месяца после полного курса вакцинации, в этой связи привитым необходимо продолжать соблюдение мер профилактики.

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