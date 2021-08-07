Карагандинский фармкомплекс отгрузил более 39 тыс. флаконов "Спутник V" для Алматы

Фото: КФК

КАРАГАНДА. 6 АВГУСТА - Карагандинским фармацевтическим комплексом произведено несколько серий вакцины "Спутник V" для Алматы и Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В общей сложности со склада КФК для Алматы отгружено 39 080 флаконов. Из них I компонент - 145 000 доз, II компонент – 50 400 доз. Для Шымкента передано 35 112 флаконов российской вакцины, произведенной на Карагандинском фармацевтическом комплексе, в том числе 124 960 доз I компонента и 50 600 доз II компонента", - проинформировали в фармацевтическом комплексе.

Сообщается, что препарат "Гам-КОВИД-Вак" прошел экспертизу качества в Научно-исследовательском центре имени Гамалеи и отгружен для иммунизации граждан. Из холодильной камеры -35 градусов по Цельсию - вакцина, с соблюдением всех требований "холодовой цепи" хранения, перегружена в специализированные рефрижераторы-перевозчики Единого дистрибьютера по Казахстану "СК-Фармация" для доставки в регионы.









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