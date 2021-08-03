Карагандинский фармкомплекс выпустит еще 2 млн доз вакцины "Спутник V"

КАРАГАНДА. 2 АВГУСТА - Между Карагандинским фармацевтическим комплексом и ТОО "СК-Фармация" заключено соглашение о поставке еще 2 млн доз "Спутник V" для вакцинации граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Исполнив в срок свои обязательства по поставке 5 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации граждан страны, Карагандинский фармацевтический комплекс взял на себя новые гарантии по выпуску и поставке российского препарата разработки НИЦ имени Гамалеи против коронавирусной инфекции", - сообщает telegram-канал КФК.

В информации отмечено, что срок исполнения договора август - сентябрь 2021 года.

Условия контракта, как и в первом случае (обеспечение РК 5 млн доз), будут соблюдены в полном объеме", - добавили в организации.

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