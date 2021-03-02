Карантин смягчили в Актюбинской области

Актобе. 1 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Актюбинской области внесла изменения в постановление об ограничительных карантинных мерах на территории региона, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на смягчение карантина, в регионе сохраняется запрет на мероприятия с массовым скоплением людей, в том числе на дому, а также на деятельность развлекательных учреждений.

Разрешается деятельность объектов общественного питания в помещении с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7.00 до 00.00. При заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Разрешается проведение поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Разрешается деятельность религиозных объектов, при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4 квадратных метров на одного человека.

Разрешается работа детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20% с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешается проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате).

Разрешается комбинированное обучение в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно не более 25 учащихся, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно не более 25 учащихся.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее стало известно о смягчении карантина в ЗКО.

По состоянию на 23.59 28 февраля в Казахстане зарегистрирован 213 431 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 622 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтвержден 213 431 случай, из них в Актюбинской области - 4268 (+6).

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