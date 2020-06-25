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Карантин усиливают на территории Алматинской области

24.06.2020, 13:40 11314
Карантин усиливают на территории Алматинской области
Талдыкорган. 24 июня. Kazakhstan Today - Карантинные меры усиливают на территории Алматинской области, сообщил главный санитарный врач Алматинской области Кайрат Баймухамбетов, передает Kazakhstan Today.
 
Вводится запрет на проведение собраний, совещаний, советов, конференции, форумов, семинаров, съездов и других мероприятий с массовым скоплением людей.
 
Приостанавливается деятельность объектов общественного питания в закрытых помещениях свыше 30 посадочных мест и в летних площадках свыше 50 посадочных, за исключением организации онлайн-заказов и доставки. 
 
Приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, религиозных объектов, образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досугa и дополнительного обучения, детских кабинетов коррекции и дошкольных организаций всех форм собственности.
 
Приостанавливается плановая госпитализация на объектах здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, а также прием и оказание плановых медицинских услуг, за исключением плановой иммунизации населения, медицинских манипуляций по жизненным показаниям, приема и скрининга беременных женщин.
 
Плановый прием врачей ПМСП и плановых консультаций врачей амбулаторно-поликлинических организаций переводится в формат дистанционных услуг.
 
Работа центров обслуживания населения, Оpen Талдыкорган сервис, бизнес-центров (страховые компании, услуги бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и т.д.) переходят в онлайн-формат.
 
Оказание услуг, по которым не предусмотрен онлайн-формат, будет осуществляться по предварительной записи, с электронной очередью, графиком работы с 10.00 до 16.00, сообщается в Telegram-канале kzCORONAVIRUS2020.KZ.
 
По последним данным, в Алматинской области выявлено 620 случаев коронавируса.
 
Всего в Казахстане выявлено 18 765 случаев КВИ, 11 514 человек выздоровели от заболевания, 134 человека скончались.
 

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