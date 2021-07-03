Карантин усилят в регионах, находящихся в "желтой" зоне по COVID-19

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Сегодня под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова прошло заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации вице-премьер поручил акиматам принять усиленные ограничительные меры в регионах, находящихся в "желтой" зоне, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

По словам Тугжанова, несмотря на высокий темп вакцинации населения по стране, сегодня недостаточно активно ведется работа в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Также акиматам поручено усилить работу по вакцинации сельского населения посредством организации выезда мобильных бригад.

Кроме того, Ералы Тугжанов поручил усилить работу мониторинговых групп, особенно в Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях. По итогам мониторинга деятельности субъектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, по предложению НПП "Атамекен" было принято решение исключить на 2 недели 464 объекта, которые не проверяют статус посетителей. Также акиматам поручено проверить более 2,4 тыс. участников Ashyq, в которых фиксируется малое количество чекинов посетителей.

По словам первого заместителя Министерства внутренних дел Марата Кожаева, по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов с начала года органами полиции возбуждено 23 уголовных дела, а по фактам подделки паспортов вакцинации - 4 уголовных дела.

Ералы Тугжанов поручил Министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.

Помимо этого, в целях подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям.

В завершение заместитель премьер-министра дал ряд других поручений.

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