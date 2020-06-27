Карантин в Туркестанской области сохранится до стабилизации ситуации

Фото: diapazon.kz

Туркестан. 26 июня. Kazakhstan Today - Карантин в Туркестанской области решено сохранить до стабилизации ситуации. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Туркестанской области Алдаркул Ахметов, передает Kazakhstan Today.

По словам Ахметова, в Туркестанской области режим работы рынков (продовольственных, непродовольственных, авторынков) ограничен с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, а объектов общественного питания (до 50 мест) с соблюдением социальных расстояний - с 10.00 до 21.00.

Данным объектам запрещается работать в субботу и воскресенье, сообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz

Кроме того, ограничено время работы салонов красоты, парикмахерских с 10.00 до 20.00.

Запрещена деятельность объектов и организаций туризма (дома отдыха, туристические базы, бассейны, пляжи) в сфере обслуживания, проживания населения (за исключением гостиниц и санаториев), работа дежурных групп в дошкольных организациях, образовательных центров, кружков и детских коррекционных кабинетов.

Работа общественного транспорта города ограничена в рабочие дни с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, с усилением санитарно-дезинфекционного режима. При этом в выходные дни работа общественного транспорта будет приостановлена.

В будние дни супермаркеты, минимаркеты и магазины возле дома должны обслуживать покупателей с 10.00 до 20.00, в выходные дни - с 10.00 до 18.00.

В сфере торговли, в том числе ларьки по продаже блюд, фастфуда, мороженого, напитков, будут открыты только в рабочие дни с 10.00 до 18.00 с ограничением времени (с понедельника по пятницу).

Во всех организациях, независимо от форм собственности, запрещается проведение собраний, совещаний, конференций, форумов, семинаров и других мероприятий с массовым пребыванием людей.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства