Карантин введен в городе Жаркенте Алматинской области

Талдыкорган. 30 апреля. Kazakhstan Today - В городе Жаркенте Алматинской области введен карантин с связи с выявлением больного COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В Панфиловском районе Алматинской области зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В связи с этим постановлением главного государственного санитарного врача района на территории города Жаркента вводится режим карантина", - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.

По информации пресс-службы, заболевшему 31 год, его состояние удовлетворительное: жалоб нет, температура тела 36,5. Установлено 15 контактных лиц, все они изолированы, проводится эпидемиологическое исследование.

Больной доставлен в инфекционное отделение Межрайонной многопрофильной больницы Панфиловского района, затем переведён в Районную больницу села Шелек Енбекшиказахского района.

В связи с регистрацией случая коронавирусной инфекции на территории Панфиловского района и с целью недопущения ее дальнейшего распространения среди населения, локализации и ликвидации очагов инфекции на территории Жаркента вводится режим карантина с особыми условиями хозяйственной и/или иной деятельности и жизни населения. Карантин вводится с 00.00 30 апреля 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

В целом число заболевших коронавирусом в Алматинской области возросло до 123 человек, из них 12 выздоровели.

Напомним, что в Казахстане по состоянию на 09.40 29 апреля зарегистрировано 3205 случаев коронавируса . От заболевания выздоровели 819 человек, 25 скончались.

На сегодняшний день, в мире зарегистрировано более 3,2 млн инфицированных COVID-19, погибло более 228 тыс. человек.

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