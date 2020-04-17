Карантин вводится в Восточно-Казахстанской области

Усть-Каменогорск. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области вводится режим карантина, передает Kazakhstan Today.

С ноля часов 18 апреля на территории Восточно-Казахстанской области по решению областного штаба вводится режим карантина. До завершения чрезвычайного положения в стране будут ограниченны въезды и выезды на территорию области", - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии.

Аким области Даниал Ахметов отметил, что в период карантина ряд работодателей должны отправить своих сотрудников на дистанционный режим с сохранением зарплаты. Областной оперативный штаб дополнил список предприятий, обязанных приостановить свою деятельность.

Отмечу, что в ходе реализации ограничительных мер в Усть-Каменогорске и Семее мы пошли навстречу бизнесу в вопросах организации транспортного обеспечения. Но, как показала практика, выданные пропуска отдельными предпринимателями используются не по целевому назначению. Кроме того, у меня имеется достоверная информация о том, что часть пропусков отпускались за определенную плату. По моей просьбе департамент по противодействию коррупции приступил к проверке. Они примут необходимые меры по пресечению незаконных действий со стороны государственных служащих, которые злоупотребляли служебным положением при выдаче пропусков", - сообщил Ахметов.

Напомним, на данный момент в Восточно-Казахстанской области зарегистрированы восемь заболевших коронавирусом, один летальный случай

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