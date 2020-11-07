Карантинные меры усилят на территории Петропавловска и Кызылжарского района СКО

Петропавловск. 6 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области Татьяна Горлова подписала постановление "Об усилении карантинных ограничительных мер на территории города Петропавловска и Кызылжарского района", передает Kazakhstan Today.

Постановление вступает в силу с ноля часов 9 ноября и запрещает въезд людей в Петропавловск и Кызылжарский район и выезд с их территорий, в том числе следование в пешем порядке.

Согласно постановлению, жителям города Петропавловска и Кызылжарского района следует ограничить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег, ограничить появление в общественных местах групп более 3 человек (за исключением членов семьи), с соблюдением дистанции не менее 2 метров. Документом устанавливается запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания.

Разрешается выезжать и заезжать на территорию сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения; лицам, выезжающим и въезжающим по медицинским показаниям; лицам, находившимся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах; транспорту и лицам, задействованным в природоохранных, ветеринарных мероприятиях, дорожно-ремонтных работах, в аварийных службах, санитарно-эпидемиологической службе, поставщикам товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также всему грузовому транспорту с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области - при предоставлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью).

Также разрешается передвижение от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

Остальным категориям лиц, за исключением вышеуказанных в настоящем постановлении категорий, въезд только при наличии справки с отрицательным результатом на КВИ (действителен в течение трех суток), за исключением детей в возрасте до пяти лет.

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