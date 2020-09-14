Карантинные ограничения продлили в Атырауской области

Атырау. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Атырауской области продлили карантинные ограничения, передает Kazakhstan Today.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области своим постановлением продлил действие ограничительных мероприятий на территории области c ноля часов 14 сентября до ноля часов 28 сентября 2020 года.

Внести в постановление главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 августа 2020 года следующие изменения и дополнения: разрешить деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев, при заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки. Разрешить деятельность бассейнов с 09.00 до 22.00 при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима", - указано в документе.

Постановление разрешает деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей с 09.00 до 22.00 при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчета соблюдения социального дистанцирования в 4 квадратных метра на одного посетителя.

Кроме того, разрешена деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 15 человек по предварительной записи, деятельность SPA-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра.

Разрешена деятельность тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, при наличии бактерицидных ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Главный санврач постановил перевести не менее 60% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников.

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