"Карантинные выходные" ждут жителей Атырауской области

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Атырау. 25 июня. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Атырауской области 27-28 июня в регионе вводятся дополнительные временные ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Дополнительные временные ограничительные меры на территории Атырауской области вводятся с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня.

На этот период в регионе запрещается:

1) проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) передвижения граждан, за исключением следующих случаев:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;

3) лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости;

4) деятельность нижеследующих объектов:

- торгово-развлекательных центров, торговых центров и домов, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате "магазинов у дома" с режимом работы с 10.00 до 20.00;

- объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания, работающих на вынос.

- фитнес-центров и других спортивных объектов;

- салонов красоты, парикмахерских, SPA-центров и салонов, и прочих объектов сфер услуг;

- общественных бань, бассейнов, саун;

- туристических зон (баз отдыха);

- общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха населения;

- общественного транспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов.

Предприниматели обязаны провести масштабную дезинфекционную работу.

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