"Карантинные выходные" ждут жителей Атырауской области

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Дополнительные временные ограничительные меры на территории Атырауской области вводятся с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня.
На этот период в регионе запрещается:
1) проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
2) передвижения граждан, за исключением следующих случаев:
- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);
- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;
- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;
- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;
3) лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости;
4) деятельность нижеследующих объектов:
- торгово-развлекательных центров, торговых центров и домов, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате "магазинов у дома" с режимом работы с 10.00 до 20.00;
- объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания, работающих на вынос.
- фитнес-центров и других спортивных объектов;
- салонов красоты, парикмахерских, SPA-центров и салонов, и прочих объектов сфер услуг;
- общественных бань, бассейнов, саун;
- туристических зон (баз отдыха);
- общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха населения;
- общественного транспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов.
Предприниматели обязаны провести масштабную дезинфекционную работу.
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