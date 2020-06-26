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"Карантинные выходные" ждут жителей Атырауской области

25.06.2020, 19:38 5293
"Карантинные выходные" ждут жителей Атырауской области
Фото: inbusiness.kz
Атырау. 25 июня. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением заместителя главного государственного санитарного врача Атырауской области 27-28 июня в регионе вводятся дополнительные временные ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
Дополнительные временные ограничительные меры на территории Атырауской области вводятся с 00.00 27 июня до 00.00 29 июня.
 
На этот период в регионе запрещается:
 
1) проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
 
2) передвижения граждан, за исключением следующих случаев:
 
- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);
 
- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;
 
- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;
 
- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;
 
3) лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости;
 
4) деятельность нижеследующих объектов:
 
- торгово-развлекательных центров, торговых центров и домов, продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, продовольственных и непродовольственных торговых сетей, за исключением филиалов в формате "магазинов у дома" с режимом работы с 10.00 до 20.00;
 
- объектов общественного питания, за исключением объектов общественного питания, работающих на вынос.
 
- фитнес-центров и других спортивных объектов;
 
- салонов красоты, парикмахерских, SPA-центров и салонов, и прочих объектов сфер услуг;
 
- общественных бань, бассейнов, саун;
 
- туристических зон (баз отдыха);
 
- общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха населения;
 
- общественного транспорта, за исключением транспорта скорой помощи, аварийных служб и других специальных органов, а также транспорта организаций, отвечающих за жизнеобеспечение населенных пунктов.
 
Предприниматели обязаны провести масштабную дезинфекционную работу.
 

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