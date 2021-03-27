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Кайрата Нуртаса оштрафовали за нахождение в ресторане в карантин

26.03.2021 9559
АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Казахстанский певец Кайрат Нуртас был задержан во время рейда в одном из увеселительных заведений Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе рейда в городе Алматы мониторинговыми группами был выявлен факт проведения мероприятий в одном из увеселительных заведений с участием более 80 человек.
 

Среди посетителей был Кайрат Нуртас, который вместе с другими был доставлен в управление полиции для составления протокола об административном правонарушении", - сообщил заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов.

 
По его словам, все участники мероприятия были оштрафованы на 30 МРП (87 510 тенге. - Прим. агентства).
 
Ранее сообщалось, что в Алматы до 29 марта действует жесткий карантин.
 

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