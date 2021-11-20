Казахстан и Армения взаимно признали паспорта вакцинации от COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 18 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 961 734 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 118;

в городе Алматы - 123;

в городе Шымкенте - 20;

в Акмолинской области - 78;

в Актюбинской области - 19;

в Алматинской области - 57;

в Атырауской области - 25;

в ВКО - 84;

в Жамбылской области - 10;

в ЗКО - 37;

в Карагандинской области - 130;

в Костанайской области - 112;

в Кызылординской области - 19;

в Мангистауской области - 12;

в Павлодарской области - 115;

в СКО - 149;

в Туркестанской области - 17.

В Казахстане за сутки 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 922 753 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 876 человек (-26 464+ и 4 412 КВИ-), из них: в стационарах - 6513 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 363 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: тяжелом состоянии - 486 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 125 пациентов, на аппарате ИВЛ - 88 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 18 ноября 2021 года зарегистрировано 12 517 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 20 человек.

17 ноября 2021 года зафиксировано 147 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 293 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 722, летальных случаев - 5108, выздоровевших - 72 202.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 19 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 618 738 человек, вторым - 7 908 380 человек.



