Казахстан и Армения взаимно признали паспорта вакцинации от COVID-19

Фото: Цой Facebook
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Казахстан и Армения объявили о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Провели встречу с армянской коллегой Анаит Аванесян - министром здравоохранения Армении в Ереване. В ходе встречи обозначены приоритеты двустороннего сотрудничества и объявлено о взаимном признании паспортов вакцинации. Армения стала 20-м государством, паспорт вакцинации которой признан в Казахстане", - сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения РК Алексей Цой.
Таким образом на сегодняшний день Казахстан признал действительными на своей территории паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в следующих странах: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика, - говорится в постановлении главсанврача страны.
Кроме того, по словам Цоя, в рамках поездки был обсужден план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств - членов Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе, до 2024 года.
Также посетили с коллегами Медицинский центр Эребуни, который является крупнейшим медицинским учреждением страны, где населению оказывают многопрофильную, высококвалифицированную медицинскую помощь в соответствии с мировыми стандартами", - рассказал глава Минздрава.