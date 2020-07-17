Казахстан и Корея активизируют сотрудничество в борьбе с КВИ

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой провел онлайн-совещание с чрезвычайным и полномочным послом Кореи в Казахстане господином Ку Хонг-сок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЗ РК, в ходе встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в двух странах, особенности развития пандемии и вопросы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Кореи, в том числе обмен опытом и знаниями в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Корейская сторона поделилась опытом борьбы с COVID-19 и мерами по укреплению системы здравоохранения для лучшей подготовки и реагирования на будущие вспышки инфекционных заболеваний.

По словам Алексея Цоя, международное сотрудничество и взаимная поддержка имеют огромное значение в борьбе с COVID-19. Корея имеет хороший опыт борьбы с коронавирусом, поэтому сотрудничество поможет в решении ряда проблем, возникших из-за пандемии, особенно в обмене знаниями и передовой практики контроля COVID-19.

По итогам встречи достигнута договоренность по дальнейшему развитию казахстанско-корейского сотрудничества в области здравоохранения, в частности по проведению обучающих семинаров для специалистов в онлайн-режиме по методологии и прогнозированию ситуации по COVID-19, моделированию ситуации. Также сторонами принято решение о стратегическом развитии двустороннего сотрудничества на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы, что несомненно даст импульс дальнейшему взаимовыгодному партнерству.

Напомним, 14 июля Южная Корея и Венгрия отнесли Казахстан к странам с высоким риском заражения коронавирусом.

1 июля посол Республики Корея Ку Хонг-сок вручил верительные грамоты президенту РК Касым-Жомарту Токаеву.

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