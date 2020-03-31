Казахстан может пройти пик эпидемии COVID-19 в апреле - Минздрав

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов выразил надежду, что пик эпидемии COVID-19 в Казахстане будет пройден в апреле 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу министра, который он озвучил в ходе брифинга в Нур-Султане, количество инфицированных в Казахстане не превысит 3500 человек, сообщили в Минздраве.

Мы надеемся, что количество инфицированных в Казахстане не превысит 3,5 тыс. человек. Такой прогноз делается на три месяца. Надеемся, что пик эпидемии в апреле пройдём", - сказал Биртанов.

Из 302 пациентов восемь человек с Covid-19 находятся в тяжёлом состоянии, четверо - на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Состояние некоторых из них имеет тенденцию к стабилизации.

30 больных из помещенных в провизорные стационары - в состоянии средней степени тяжести, им также большое внимание уделяем, чтобы не было ухудшения. У 244 пациентов, это 85%, болезнь протекает бессимптомно или в лёгкой форме", - сообщил глава Минздрава.

На 302 зарегистрированных в стране инфицированных установлено около 7 тысяч контактных граждан.

На сегодняшний день нашли и изолировали 90% всех контактных, более 6% - выехали, в поисках - 3,4%, это те контактные, которые установлены в последние сутки. По ним ещё продолжается активная работа", - сказал Елжан Биртанов.

В ведомстве также проинформировали, что в Казахстане с каждым днем увеличивается число выздоравливающих от коронавирусной инфекции. Уже 21 человек выздоровел от CОVID-19, в том числе 14 в Нур-Султане и 7 в Алматы.

Также стало известно, что в Казахстане откроют новые лаборатории для определения Covid-19.

В данный момент в стране 19 лабораторий, которые делают ПЦР-тесты. Ежедневно они могут проводить 6 тысяч тестов. С начала года проведена 21 тысяча тестов. В основном, для приехавших из-за границы и контактных.

Из-за большой нагрузки открываются дополнительные лаборатории, одна уже открыта в Нур-Султане, ещё две будут запущены на этой неделе. В Алматы откроются три и ещё в четырех регионах страны. Таким образом, у вирусологов появится возможность проводить 12 тысяч тестов в день.

Сейчас в Казахстане есть 300 тысяч экспресс-тестов. По решению государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, в ближайших планах закуп ещё 300 тысяч ПЦР-тестов.

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