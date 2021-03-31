Казахстан находится в красной зоне по темпам распространения коронавируса

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

По состоянию на 23.59 29 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 243 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста . Наибольшее число случаев заболевания приходится на Алматы - 33 557 и Нур-Султан - 30 238. За прошедшие сутки в городах зарегистрировано 545 и 204 случаев коронавируса, соответственно.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 29 марта зарегистрировано 3029 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, с 1 августа 2020 года зарегистрировано 50 443 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, случаев с летальным исходом - 684.





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