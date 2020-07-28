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Казахстан направил $40 млн на борьбу с COVID-19

27.07.2020, 15:30 6616
Казахстан направил $40 млн на борьбу с COVID-19
Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Председатель правления ФСМС Болат Токежанов сегодня на пресс-конференции в СЦК сообщил, что часть займа, полученного Казахстаном у Международного банка реконструкции и развития на внедрение ОСМС, была направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, в ноябре 2016 году между правительством Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) было подписано соглашение о займе $90 млн, ратификация которого состоялась в мае 2017 года.
 

В целом бюджет проекта составляет $90 млн, из них $80 млн - средства МБРР и $10 млн - средства софинансирования правительства, которые идут на оплату налогов. По соглашению, срок погашения займа - 15 лет, включая пятилетний период до 2022 года. Ставка вознаграждения - 1,95%", - уточнил Токежанов. 

 
В реализации проекта предусмотрены консультативные услуги, приобретение товаров, медицинской техники, обучение, неконсультационные услуги по внедрению ОСМС.
 

В связи с эпидемиологической ситуацией Всемирный банк и правительство Казахстана пришли к соглашению о том, что часть средств в объеме порядка $40 млн направляется на борьбу с коронавирусной инфекцией. Уже заключено три контракта на поставку 491 единицы аппаратов искусственной вентиляции легких. Подписан также контракт на поставку 87 виброакустических аппаратов. Они уже поставлены в медицинские организации Казахстана. В целом уже подписаны контракты на сумму более $22 млн. На очереди дополнительно проработанные контракты, по которым до конца года будет поставляться необходимое оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал Токежанов.

 
Он отметил, что возврат будет осуществляться через Министерство финансов.
 

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