Казахстан направил в Индию 40 тонн гуманитарной помощи

НЬЮ-ДЕЛИ. 14 МАЯ - Казахстан направил в Индию гуманитарную помощь в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Правительство Казахстана оказало гуманитарную помощь Индии в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, руководствуясь принципами стратегического партнерства между двумя государствами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Первый из двух казахстанских бортов с соответствующим грузом приземлился в Международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели утром 14 мая 2021 года. Ожидается, что второй прибудет через несколько часов.

Гуманитарная помощь общей массой около 40 тонн включает медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и портативные аппараты искусственной вентиляции легких казахстанских компаний-производителей в сфере здравоохранения. В церемонии её передачи в аэропорту принял участие посол Казахстана в Индии Нурлан Жалгасбаев, с индийской стороны - директор департамента евразийского сотрудничества МИД Индии Бандару Вилсонбабу.

Напомним, 4 мая 2021 года президент Казахстана К. Токаев направил послание премьер-министру Индии Нарендре Моди, в котором выразил "глубокую солидарность с индийским народом в связи с разрушительными последствиями COVID-19 в этой стране", а 7 мая поручил правительству Казахстана оказать гуманитарную помощь индийской стороне.

В МИД напомнили, что в 2020 году Индия направила Казахстану помощь для борьбы с пандемией в виде препарата гидроксихлорохин.

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