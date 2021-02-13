Казахстан одобрил российскую вакцину "Спутник V"

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", передает Kazakhstan Today.

Казахстан одобрил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Twitter вакцины.

Регистрационное досье на рассмотрении, мы формируем соответствующий пакет. Она на рассмотрении. Первая партия вакцины в составе 22 тысяч доз на основании разрешения разового ввоза была завезена", - сказал главный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства