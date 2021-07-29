ФОТО: ИЗ ОТКРЫХ ИСТОЧНИКОВ

БИШКЕК. 28 ИЮЛЯ - Казахстан отправил в Кыргызстан 25 тыс. доз вакцины QazVac в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает канал 24.kg , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в посольстве Казахстана в Бишкеке, передача вакцины состоится 28 июля на пункте пропуска "Кордай" - "Ак жол".

QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами.

Клинические испытания и практика ее применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и ее эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм", - говорится в сообщении посольства.

По Кыргызстану официальное обращение есть. В сентябре у нас будет около миллиона доз QazVac, тогда этот вопрос сможем дополнительно поднять", - сказал Тугжанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства