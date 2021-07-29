Казахстан отправил в Кыргызстан 25 тыс. доз вакцины QazVac

ФОТО: ИЗ ОТКРЫХ ИСТОЧНИКОВ
Как уточнили в посольстве Казахстана в Бишкеке, передача вакцины состоится 28 июля на пункте пропуска "Кордай" - "Ак жол".
QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами.
Клинические испытания и практика ее применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и ее эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм", - говорится в сообщении посольства.
Ранее вице-премьер РК Ералы Тугжанов сообщил, что на летние месяцы не планируется поставка вакцины QazVac в третьи страны.
По Кыргызстану официальное обращение есть. В сентябре у нас будет около миллиона доз QazVac, тогда этот вопрос сможем дополнительно поднять", - сказал Тугжанов.
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