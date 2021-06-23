Казахстан отправит в Кыргызстан QazVac в качестве гумпомощи

БИШКЕК. 22 ИЮНЯ - Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, он ранее вел переговоры по этому поводу с министром здравоохранения и послом Казахстана. Вакцина поступит в пятницу.

Она сделана на основе "Спутник V", безопасна. Привиться сможет любой кыргызстанец", - сказал он.

Министр уточнил, что РК выделит Кыргызстану 50 тысяч доз.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что через два-три дня поступит и китайский препарат Sinopharm.

Сейчас в Кыргызстане есть только российская вакцина "Спутник V". Ее могут получить люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания, и медики.

Ранее Казахстан подтвердил готовность поставлять отечественную вакцину от коронавируса в Украину.

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