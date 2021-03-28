Казахстан ожидает поставку 3 млн доз китайской вакцины Sinovac

АЛМАТЫ. 27 МАРТА - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой сообщил, что в Казахстан прибудут 3 млн доз китайской вакцины Sinovac и 1 млн российской вакцины "Спутник Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Алексея Цоя, на сегодняшний день есть договоренность с правительством России о поставке 1 млн доз вакцины "Спутник Лайт", а также на подходе около 3 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Мы еще с Pfizer переговариваем параллельно", - отметил министр на заседании в Алматы.

Он также проинформировал, что уже 750 тыс. доз вакцины "Спутник V" произведено на заводе в Караганде.

Я думаю, что на следующей неделе уже все появится. 1 млн доз Карагандинский фармзавод выпускает на страну. И плюс порядка 2 млн доз, то есть 3 млн доз придется в апреле на страну", - заявил Цой.

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