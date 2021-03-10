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Казахстан перешел из "желтой" в "зеленую" зону по распространению коронавируса

09.03.2021 15391
Казахстан перешел из "желтой" в "зеленую" зону по распространению коронавируса
Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Казахстан перешел из "желтой" в "зеленую" зону по распространению коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 
По состоянию на 23.59 8 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 219 325 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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