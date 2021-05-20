Казахстан перешел в "красную" зону по темпам распространения COVID-19

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 мая 2021 года, в "красной" зоне - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне - Алматинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области, СКО.
В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.
По состоянию на 23.59 18 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 364 048 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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