Казахстан планирует дополнительно закупить для ревакцинации препараты Sinopharm, Pfizer и QazVac

НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 13 874 новых случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. На 23.59 18 января 2022 года всего в стране подтверждено 1 085 004 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 874 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 4874,

в Алматы - 1580,

в Шымкенте - 450,

в Акмолинской области - 420,

в Актюбинской области - 366,

в Алматинской области - 329,

в Атырауской области - 584,

в ВКО - 394,

в Жамбылской области - 233,

в ЗКО - 440,

в Карагандинской области - 2669,

в Костанайской области - 291,

в Кызылординской области - 236,

в Мангистауской области - 233,

в Павлодарской области - 515,

в СКО - 143,

в Туркестанской области - 117.

В Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции: за сутки - 2715 человек, всего выздоровевших 976 352, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 января лечение от КВИ продолжают получать 97 145 человек (95 555 КВИ+ и 1 590 КВИ-), из них: в стационарах - 7795 пациентов, на амбулаторном уровне - 89 350.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 305 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 80, на аппарате ИВЛ - 52.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 18 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 097 летальных случаев от КВИ+. 17 января от подтвержденного коронавируса скончались 10 человек.

17 января 2022 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 206 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 928, летальных случаев - 5241, выздоровевших - 78 097.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 18 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 082 930 человек, второым - 8 643 043.

На 18 января 2022 года вакциной Pfizer вакцинировано: первым компонентом - 482 873 человек, вторым - 250 158.