Казахстан планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса

Минск. 18 июля. Kazakhstan Today - Казахстан хотел бы иметь возможность в числе первых стран приобрести вакцину от коронавируса, когда она будет запущена в России в промышленное производство. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 17 июля во время заседания Евразийского межправительственного совета в Минске, передает Kazakhstan Today.

Аскар Мамин отметил, что в Казахстане следят за испытаниями разработанной в России вакцины от коронавируса, сообщает РИА "Новости"

В этой связи, Михаил Владимирович, мы рассчитываем на то, что, когда начнется промышленный выпуск вакцины, Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран, имел возможность применить среди населения. Это очень важно", - сказал он, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Кроме того, Мамин поблагодарил Россию за всю оказанную помощь в борьбе с коронавирусом - за лекарства, средства защиты, а также за решение направить в Казахстан российских специалистов.

Самое главное, мы получили компетенции российских врачей, которые приехали, работали и работают в разных регионах Казахстана", - сказал он.

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