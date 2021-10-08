Казахстан признал действительными паспорта вакцинации еще нескольких стран

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 900 121 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1896 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 297;
в городе Алматы – 412;
в городе Шымкенте – 55;
в Акмолинской области – 43;
в Актюбинской области – 51;
в Алматинской области – 174;
в Атырауской области – 35;
в ВКО – 125;
в Жамбылской области – 41;
в ЗКО – 53;
в Карагандинской области – 157;
в Костанайской области – 96;
в Кызылординской области – 36;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 153;
в СКО – 118;
в Туркестанской области – 38.
В Казахстане за сутки 2804 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 841 255 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 8 октября лечение от КВИ продолжают получать 54 850 человек (47 407 КВИ+ и 7 443 КВИ-). В стационарах находятся 9469 пациентов, на амбулаторном уровне – 45 381 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 717 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 207 пациентов - в состоянии крайней степени тяжести, 136 пациентов на аппарате ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 октября 2021 года зарегистрировано 11 459 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 октября от КВИ+ скончались 37 человек.
6 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 342 выздоровевших. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 906, летальных случаев - 4887, выздоровевших - 64 576.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
На 7 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 810 611 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 828 545 человек.
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эффективности использования экспресс-антиген-тестов на COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главный государственный санитарный врач Алматы отметил, что экспресс-тесты позволят проводить эффективные эпидемиологические, карантинные и профилактические мероприятия. В частности, их можно будет использовать для обследования контактных лиц.
В школах, где можно применять (экспресс-тесты. - Прим. агентства) и буквально за считанные минуты, в пределах 15-20 минут можно определять, будет ли учащийся дальше продолжать учебу или же отправится на изоляцию", - сказал Бекшин.
По его словам, были проведены исследования на живом вирусе и по мутированным штаммам.
Мы исследовали все основные экспресс-тесты, которые ввезены и зарегистрированы в Казахстане, и получили хорошие результаты. На сегодня эффективность экспресс-тестов очень высокая. Свой отчет мы представим в Министерство здравоохранения, и это будет основание для более широкого их применения", - отметил он.
Как отмечает главный санврач Алматы, к концу следующей недели после окончательной обработки будет отправлен отчет в Министерство здравоохранения. По мнению Бекшина, широкое применение экспресс-тестов позволит снизить финансовые затраты и физические затраты медицинских работников страны.
ТАЛДЫКОРГАН. 7 ОКТЯБРЯ - 64% населения Алматинской области получили I компонент вакцины от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На 7 октября 2021 года в Алматинской области I компонент вакцины получили 764 818 человек.
В частности, в Аксуском районе первым компонентом привиты 21 256 человек, в Алакольском - 25 611, Балхашском - 17 047, Енбекшиказахском - 103 574, Ескельдинском - 16 084, Жамбылском - 70 588, Илийском - 88 910, Карасайском - 104 958, Каратальском - 14 631, Кербулакском - 21 202, Коксуском - 17 291, Панфиловском - 40 350, Райымбекском - 16 576, Саркандском - 15 833, Талгарском - 56 076, Уйгурском - 20 513, город Капщагай - 27 046.
В городе Талдыкоргане первый этап вакцинации прошли 58 218 человек, в Текели - 16 042, в Кегенском районе - 13 012 человек.
Полностью привиты от COVID-19 678 438 жителей области, или 57%.